Coronavirus : Céline Dion reporte tous ses concerts jusqu'en mai

Céline Dion a reporté toutes les dates nord-américaines de sa tournée mondiale Courage en raison de la pandémie de coronavirus.



17 concerts prévus aux États-Unis et au Canada sont alors repoussés : Denver, Salt Lake City, Glendale, San Diego, Los Angeles, Sacramento, Oakland, San Francisco, Portland, Tacoma, Vancouver, Edmonton, Saskatoon et Winnipeg.



Les détenteurs de billets pour les représentations reportées recevront plus d'information sous peu et doivent conserver leurs billets d'origine pour les utiliser aux nouvelles dates de spectacles qui seront annoncées plus tard cette année.







Céline Dion devrait remonter ainsi sur scène le 21 mai prochain à Prague en République tchèque.



Rappelons que la star québécoise avait repoussé des spectacles en raison d'un rhume un peu plus tôt cette semaine. Elle avait passé un test pour savoir s'il s'agissait du coronavirus et le résultat s'est avéré négatif.





De nombreux artistes québébois ont reporté leurs spectacles un peu partout dans la province. Lors d'un point de presse jeudi midi, le gouvernement du Québec a interdit les rassemblements intérieurs de 250 personnes et plus. Découvrez maintenant les réactions des artistes québécois aux diverses annulations.



Quelques personnalités connues ont révélé être atteintes du coronavirus, dont Tom Hanks et sa femme Rita Wilson, et Sophie Grégoire Trudeau, la femme du premier ministre du Canada.



