Dan Bigras: son nouvel album est le dernier de sa carrière

Dan Bigras vient d'annoncer une nouvelle qui viendra briser le coeur de ses milliers de fans : son nouveau disque est le dernier de sa carrière!

Avec l'album live Dan Bigras X 4, lancé le 27 novembre dernier, l'auteur-compositeur-interprète tire sa révérence. En entrevue avec le Journal de Montréal, le chanteur rassure tout de même le public : il n'en a pas fini avec la musique, il cesse tout simplement d'enregistrer des albums.

Voici la surprenante déclaration de Dan Bigras à ce sujet :

« Quand j’ai sorti Le temps des seigneurs [en 2017], je ne voulais pas que mon dernier disque soit une compilation. Avec celui-ci, je trouve que c’était une bonne idée. Le live me représente beaucoup plus que le studio. Je ne suis pas déprimé de dire que c’est mon dernier disque. Ça fait des années que j’y pense. Mais je n’arrêterai pas de faire de la musique. »

L'artiste était d'ailleurs à Tout le monde en parle dimanche soir pour présenter Dan Bigras X 4. Il a réitéré : c'est son dernier album en carrière. Majoritairement, dit-il, pour des raisons financières :

« Je viens faire une tournée de trois ans en vendant un livre. Avec un livre, j’ai vendu des spectacles de musique. Ça veut dire qu’il y a des solutions. Mais rentrer ce qu’on fait d’habitude, une douzaine de tounes sur une plateforme et les vendre, moi je suis prêt à risquer ma maison chaque fois. C’est mon métier, je suis producteur, ça ne me dérange pas. Mais là, être certain de la perdre, je ne peux plus. »

Suite à cela, Dany Turcotte a demandé à Dan Bigras s’il recevait de l’argent grâce aux diffusions sur les plateformes en streaming. Voici ce qu’il a répondu :

« Eh bien, 0.0005 cent l’écoute. C’est une joke! Mais je ne chiale pas contre la technologie, je l’aime la technologie, je l’écoute. »

L'album live Dan Bigras X 4, qui contient 28 chansons dont 8 nouveautés, est disponible sur iTunes. On retrouve également le chanteur au 30e du Show du Refuge, qui sera présenté le 13 décembre à 20h sur ICI Radio-Canada Télé.

