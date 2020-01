Décès de Maman Dion: Céline montera sur scène ce soir

Céline Dion a choisi de monter sur scène ce soir malgré la mort de sa mère, survenue ce matin.

Comme vous l'avez probablement vu passer, Thérèse Dion, qu'on appelait aussi Maman Dion, nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 92 ans.

Sa célèbre fille a tout de même décidé d'aller à la rencontre de son public de Miami.

Sur Instagram, Céline Dion a partagé une photo de famille en déclarant que le spectacle de ce soir serait dédié à sa maman adorée :

« Maman, nous t’aimons tellement... Nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon coeur. Love, Céline xx... »

Difficile de ne pas avoir les yeux dans l'eau en lisant ce message!

Sur la page Facebook de l'aréna AmericanAirlines, on peut lire que « Céline Dion sera présente ce soir comme prévu à 19h30, pour offrir le premier de deux spectacles. » :

Le titre de son album et le nom de sa tournée mondiale, Courage, prend un tout autre sens en cette journée de deuil.

On envoie toutes nos pensées à Céline en cette période difficile et on salue sa force de pouvoir continuer à chanter malgré son chagrin.

Rappelons que celle qu'on appelait affectueusement Maman Dion a eu un rôle très important dans la carrière musicale de sa fille Céline Dion. C'est d'ailleurs elle qui a composé la populaire chanson Ce n'était qu'un rêve, qui a propulsé la carrière de la diva québécoise.

La mère de 14 enfants s'est éteinte vendredi matin, le 17 janvier, après avoir souffert de quelques problèmes de santé dans la dernière année au niveau de la mémoire, de l'audition et de la vue.