Découvrez les têtes d'affiche d'Osheaga 2021!

On sait maintenant qui seront les trois têtes d'affiche du festival Osheaga 2021: Foo Fighters, Cardi B et Post Malone!



Le célèbre groupe rock Foo Fighters et son chanteur Dave Grohl, qui devaient enflammer la scène principale du festival l'été dernier, seront de retour en 2021 pour offrir une performance explosive à leurs fans!







Le même weekend, les admirateurs de Cardi B pourront voir leur idole en spectacle! La rappeuse, qui lancera un nouvel album très attendu en 2021, offrira du nouveau matériel aux festivaliers!





Tim Mosenfelder - Getty Images



Et finalement, ce sera Post Malone qui ofrrira le grand concert du dimanche soir. L'interprète des succès Better Now et Circles est une vraie bête de scène!





Lorne Thomson - Getty Images



Un weekend à ne pas manquer du 30 juillet au 1er août 2021! La programmation complète sera dévoilée au cours des prochains mois.



Rappelons que Osheaga et tous les festivals culturels ont été annulés l'été dernier en raison de la pandémie de COVID-19.



