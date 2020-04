Le duo de Marc Dupré et Rick Pagano vous donnera des frissons!

Marc Dupré est notre vedette du jour!



Après avoir fait sensation en chantant avec Mahée Paiement, le coach de La Voix lance le deuxième extrait de son plus récent album, «Tiens ma main jusqu'à la mort». La pièce interprétée en duo avec Rick Pagano est remplie d'espoir et de bienveillance en ces temps plus difficiles.



Le chanteur a partagé le vidéoclip officiel sur les réseaux sociaux accompagné d'un message touchant :

«Tout comme vous, je suis confiné à la maison avec ma famille, nous suivons les règles et continuerons à les suivre tant et aussi longtemps qu’il le faudra. Puisque la musique est un bon remède contre la solitude et l’ennuie, je vous dépose ici le nouvel extrait de mon album Rien ne se perd, Tiens ma main jusqu’à la mort en hommage à ce bel esprit de solidarité qui nous unis tous ! Restez forts, ça va bien aller ! »









Rappelons que le tournage des Directs de La Voix sont officiellement reportés en raison de la pandémie de coronavirus. La diffusion de l'épisode des Chants de bataille, qui devait avoir lieu le 5 avril prochain, est également repoussée à une date ultérieure.



D'ici là, les finalistes de la populaire émission nous ont offert un beau cadeau la semaine dernière... Découvrez de quoi il s'agit!





