Écoutez la nouvelle chanson de Lucie Laurier!

Lucie Laurier se lance en chanson!



La comédienne, qui a énormément fait parler depuis le début de la pandémie avec ses opinions tranchantes sur la COVID-19 et le gouvernement, dévoile aujourd'hui un tout premier extrait intitulé Tueur à gages. Pour l'accompagner dans ses débuts en tant qu'autrice et interprète, la vedette a fait appel à Manu Pitois, qui est son amoureux dans la vie et le directeur musical de Lara Fabian, et Stéphane Dufour, un guitariste de renom!



Sur son site officiel, la vedette explique l'importance de cette chanson pour elle : «Je lance enfin ma première chanson originale. Chanter a toujours été mon grand, grand rêve. Chanter, écrire, mettre en scène... J'ai écrit cette chanson il y a plus de 10 ans déjà, alors que j'habitais Paris. Elle ouvre le 3 ème acte d'une oeuvre que j'ai imaginée comme un opéra. Ce projet, personne n'a voulu le produire et à part ma mère et mon fils qui comprennent ma démarche, tous m'ont dit qu'il n'était pas réalisable.Je le produis donc moi-même, les chansons sortiront au compte-gouttes et c'est aujourd'hui que je lance la première. [...] La controverse récente entourant mes commentaires face à cette crise folle que nous vivons depuis quelques mois, m'aura donné l'impulsion nécessaire pour finalement aboutir mon projet et sortir mes chansons.



Écoutez la pièce ci-dessous :







En mai dernier, Lucie Laurier a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux en participant à une vidéo conspirationniste, dans laquelle elle affirmait ne plus faire confiance au premier ministre.



«Moi, le Docteur Arruda, je ne lui donne pas mon autorité. Le premier ministre, j'aurais bien voulu lui donner de la bonne foi, mais je n'ai plus confiance en lui.»



Revoyez les images virales ici.





