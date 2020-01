Elizabeth Blouin-Brathwaite dévoile le sexe de son bébé!

Élizabeth Blouin-Brathwaite a dévoilé le sexe de son bébé, aujourd'hui sur Instagram!

La chanteuse et son amoureux, David, seront parents d'un petit garçon!

La star a annoncé la merveilleuse nouvelle avec une photo de son échographie.

Voici la publication en question :

« C'est un garçon <3 », a simplement écrit Élizabeth Blouin-Brathwaite.

On est tellement contents pour eux!

Rappelons que la célèbre fille de Normand Brathwaite et Johanne Blouin a annoncé la grande nouvelle lors du Show du Refuge en novembre dernier.

Élizabeth et David sont ensemble depuis 2019. La belle nous a officiellement présenté son amoureux en octobre dernier. Peu après, on apprenait qu'il lui avait demandé sa main et qu'elle avait dit oui!

On leur souhaite tout le bonheur du monde!