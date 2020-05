Elizabeth Blouin Brathwaite rayonne à 7 mois de grossesse!

Elizabeth Blouin Brathwaite a dévoilé deux magnifiques photos de son baby bump, aujourd'hui sur Instagram!

La future maman vient de compléter son septième mois de grossesse.

Sur le premier portrait, la chanteuse est photographiée devant le berceau de son bébé à naître. Il s'agit d'un petit garçon qui s'appelera William.

La deuxième photo nous montre Elizabeth Blouin Brathwaite près d'une fenêtre, installée aux côtés d'un immense ours en peluche.

Voici les superbes clichés de la star québécoise (vous pouvez voir la deuxième image en utliisant la flèche blanche au centre à droite de la publication) :

Elle est rayonnante!

La célèbre fille de Normand Brathwaite et Johanne Blouin a annoncé qu'elle et son amoureux attendaient leur premier enfant lors du Show du Refuge en novembre dernier.

Élizabeth Blouin Brathwaite et David sont ensemble depuis 2019. La belle nous a officiellement présenté son amoureux en octobre dernier. Peu après, on apprenait qu'il lui avait demandé sa main et qu'elle avait dit oui!

De son côté, Normand Brathwaite a récemment confié qu'il ne s'attendait pas à devenir grand-père cette année!

Karine Paradis

En entrevue à Bonsoir, bonsoir!, l'animateur a confié ceci :

« Ça ne me rentre pas encore dans la tête. C'est la dernière que je pensais qui allait tomber enceinte. Elle roule, puis souvent les chanteuses, elles ne veulent pas arrêter pendant que ça va bien. »

Le père d'Elizabeth a conclu en déclarant qu'elle avait un « chum merveilleux » et qu'elle était en bonne santé.

