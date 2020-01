Émue, Céline Dion rend un touchant hommage à sa mère sur scène, à Miami

Le décès de Thérèse Dion a ébranlé d'un bout à l'autre le Québec. Âgée de 92 ans, Maman Dion s'est éteinte hier matin, entourée de ses proches.

C'est dans un message via Instagram que la star internationale Céline Dion nous a appris qu'elle rendrait hommage à sa mère adorée hier soir, en lui dédiant son spectacle prévu à l'horaire à Miami.





Chose promise, chose faite! Céline est montée sur la scène du American Airlines Arena de Miami en Floride, comme prévu en soirée! Dans sa robe rouge scintillante à souhait, Céline s'est adressée à ses fans, rendant hommage à sa maman:

«Je dois dire que je suis un peu tremblante aujourd'hui. Mes jambes vacillent un peu. J'imagine que vous avez entendu la nouvelle du décès de ma mère survenu tôt ce matin. Mais je vais bien... Nous allons tous bien. J'ai toujours été un livre ouvert durant ma vie. Si vous me le permettez, j'aimerais vous dire quelques mots...

Ma maman avait 92 ans. Elle était malade depuis quelque temps et nous savions qu'elle ne serait plus très longtemps parmi nous. Il y a deux jours, nous avons reçu un appel des infirmières qui s'occupaient si bien d'elle disant que son heure était proche, très proche. C'est pourquoi, hier soir [jeudi], j'ai rejoint mes frères et soeurs à Montréal. J'ai passé la soirée à son chevet. On s'est rappelé des souvenirs, on a chanté des chansons. Nous étions là l'un pour l'autre. Et nous nous sommes dit au revoir.

Nous sommes convaincus que Maman a attendu que nous soyons tous réunis pour partir. Et je suis certaine qu'elle voulait que je donne le meilleur de moi-même ce soir et que vous passiez un moment unique.

Vous savez, ma Maman aimait rire, danser, chanter. Elle était musicienne, elle jouait du violon. Elle a écrit ma première chanson. La musique a joué un rôle tellement important dans nos vies. C'est grâce à elle et à mon père que je suis devenue chanteuse. Ce soir, au nom de mes frères et soeurs et de toute la famille, nous aimerions lui dédier ce spectacle!», a-t-elle confié, émue.





Vêtue de sa formidable robe bouffante blanche à crinoline, Céline a conclu avec quelques magnifiques mots pour celle qui était le pilier et le coeur de sa famille... son héroïne!

«Avant de vous quitter, j'aimerais rendre hommage à mon héroïne: ma mère. L'héroïne de toute ma famille. Je t'aime, Maman. Merci beaucoup pour tout!»





Céline sera de retour au Centre Bell de Montréal les 18 et 19 février prochains... ça promet!

