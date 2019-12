En voyage sous le soleil, Marie-Mai partage de merveilleuses photos de famille

C'est sous le soleil chaud du Mexique, les pieds dans le sable, que Marie-Mai et sa petite famille ont célébré Noël!

Cheveux dans le vent, minis coups de soleil en vue, Marie-Mai, la petite Gisèle et papa David Laflèche ont pu relaxer loin des feux des projecteurs!

«Joyeux Noël de toute la famille! On prend du temps pour nous, on s’aime vraiment beaucoup et on vous revient bientôt. Love you!», dévoile la maman et nouvelle femme d'affaires!

(N'oubliez pas de faire défiler à gauche pour voir les autres photos!)

Nul doute, la petite Gigi a bien grandi et elle est adorable avec ses petites dents et ses lulus!



Pour une troisième année consécutive, Marie-Mai animera la grande soirée du Gala Célébrations 2020 qui aura lieu le 12 janvier prochain!





Pssst! Marie-Mai rayonnait au dévoilement de sa toute nouvelle marque .Soi en novembre dernier. Pour toutes les photos du lancement, c'est par ICI!

