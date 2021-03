Enceinte, la conjointe de Kevin Bazinet est hospitalisée pour la COVID

Terrible nouvelle...

Kevin Bazinet a fait appel à ses fans ce soir afin d'envoyer un tas d'ondes positives à sa fiancée Charlie Cormier, qui est entrée à l'hôpital aujourd'hui en raison de la COVID-19.

«Envoyez de l’amour à @charliecrm_ qui vient d’entrer à l’hôpital à cause du covid. Elle n’a pas eu une semaine facile! J’espère qu’ils prendront soin de toi autant que tu prends soin des gens autour de toi! Je t’aime ma chérie, j’aimerais pouvoir être avec toi, sois forte!», dévoile-t-il via Instagram.

Hospitalisée ce jeudi, la conjointe du chanteur aurait passé une semaine très difficile en raison du virus.





On envoie une dose massive de bonnes énergies à Charlie, Kevin et leur famille dans ces moments plus que difficiles!

Enceinte de 23 semaines, la belle Charlie se prépare tout doucement à connaître pour la toute première fois les joies de la maternité. Les amoureux attendent une petite princesse pour juillet prochain!





Le chanteur, qui caressait le rêve de devenir papa avant ses 30 ans, a partagé de superbes photos du joli ventre rebondi de sa conjointe en janvier dernier.



Vous aimerez aussi: