Éric Lapointe en vedette d'un spectacle de la Fête nationale malgré la controverse

Éric Lapointe fera partie du spectacle Tout pour la musique présenté à TFO pour la Fête nationale!

Il s'agira de la première apparition télé du chanteur depuis qu'il a été formellement accusé de voies de faits sur une femme en octobre 2019.

En attente de son procès, qui devrait avoir lieu cet automne, l'auteur-compositeur-interprète se fait très discret.

Dans un communiqué émis par la Fondation canadienne pour les dialogues des cultures, on apprend qu'un deuxième spectacle de la Fête nationale sera présenté à la télé.

Le premier, le show officiel de la Saint-Jean, s'intitule Tout le Québec à l'unisson et aura lieu le 23 juin prochain.

Le deuxième, Tout pour la musique, sera diffusé à TFO le 24 juin à 19h. C'est lors de cet événement qu'on pourra voir Éric Lapointe en performance.

Karine Paradis

Outre l'ex-coach de La Voix, voici les artistes qui seront en spectacle pour célébrer le Québec :

Damien Robitaille

Isabelle Boulay

Michel Rivard

Florent Vollant

Luc de Larochellière

Andrea Lindsay

Tire le coyote

Wesli

Caroline Savoie

Mehdi Cayenne

Michelle Campagne

Mélissa Ouimet

Antoine Gratton

Chances

Tout pour la musique sera présenté le 24 juin à 19h à TFO.

Et pour tout savoir sur le procès d'Éric Lapointe, connaître les détails des accusations qui pèsent contre lui et découvrir plus d'informations sur ce scandale qui lui a coûté plusieurs projets, c'est par ici!

