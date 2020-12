Étienne Drapeau donne des nouvelles après son opération

Étienne Drapeau nous a filé une petite frousse cette semaine en posant des photos en direct de l'Hôpital Fleury, à Montréal.

Eh oui, le 3 décembre dernier, le chanteur plus que sympathique avait rendez-vous à l'hôpital afin de se faire remplacer la hanche gauche!

«Pensez à moi et envoyez-moi votre énergie positive... ça va bien aller! 😊

Dans qq heures, je vais me transformer en IRON MAN avec une hanche bionique en Titanium! 💪🏻🔥», dévoilait-il, confiant, sur Instagram avant l'opération.





Le lendemain, le chanteur avait déjà son congé de l'hôpital et repartait avec une «hanche toute neuve»!

«Ma face de gars qui vient de recevoir son congé de l’hôpital! 😊 Ça y est: j’ai ma hanche en titanium! 🔩🔥 Mon Dieu que les professionnels de la santé sont des anges: merci de prendre soin des gens avec autant d’amour! ❤️🙏 Je vais bien, tout s’est bien passé, il ne reste que la douleur à gérer... Mais le moral lui est top shape!!! 💪🏻 UN MERCI IMMENSE pour vos nombreux messages, ça m’a touché! 💕»



Une semaine plus tard, Étienne nous donne des nouvelles alors qu'il récupère chez lui!

«Je ne suis même pas resté 24 heures à l’hôpital avant de reprendre le chemin de la maison. Le plus dur en ce moment, c’est de gérer la douleur. Je suis toutefois un gars très discipliné. Je guéris vite et je peux déjà me tenir sur mes deux jambes!»

Étienne souligne d'ailleurs à quel point il chanceux puisque son amoureuse, avec qui il partage sa vie depuis trois ans, est infirmière!

«J’ai mon infirmière à la maison qui prend soin de moi. Elle a ajusté son horaire de travail pour rester à mes côtés durant toute la semaine suivant mon opération. Elle m’aide beaucoup!», confie-t-il au Échos Vedettes.

Le chanteur ajoute:

«Depuis un an, je ne pouvais plus jouer au hockey et je devais limiter mes autres activités physiques. Ma hanche gauche était complètement finie. Elle ressemblait à une rue de Montréal pleine de nids de poule! On me l’a donc remplacée par une hanche indestructible en titane. Dans quelques mois, je devrais être 100 % remis!»





Alors qu'Étienne en profite pour se remettre sur pied (littéralement, à l'aide d'une marchette!), il vient tout juste de dévoiler sa toute première chanson de Noël: Ma blonde trippe sur Noël!





D'ailleurs, si vous cherchez un cadeau de dernière minute pour vos proches pour le temps des Fêtes, sachez qu'Étienne vient de sortir son tout premier livre, Faire le choix du bonheur!



