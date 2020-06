Étienne Drapeau partage de sublimes premières photos avec sa nouvelle blonde!

Oh, le petit cachottier!

Étienne Drapeau file le grand amour avec sa conjointe depuis deux ans déjà. Toutefois, pour préserver son intimité, le couple avait convenu de rester loin des feux des projecteurs... Jusqu'à il y a deux jours! Eh oui, le beau chanteur à la carrière internationale a dévoilé en grande pompe l'identité de la mystérieuse femme qui partage sa vie, une magnifique infirmière!





Aujourd'hui, Étienne partage pour la toute première fois d'adorables clichés aux côtés de la femme de sa vie via Instagram!

«Plus de 2 ans et demi d’amour avec la femme de ma vie! Tu étais mon secret le mieux gardé... 😊 Mon amoureuse, ma meilleure amie, ma confidente: tu fais de moi un homme meilleur, chaque journée passée à tes côtés est la nouvelle plus belle journée de ma vie. Je t’aime 💕», confie-t-il.

(N'oubliez pas de glisser à gauche pour découvrir les trois photos!)





Qui est l'heureuse élue?

Elle s'appelle Maude Labelle et les amoureux se sont rencontrés lors d'un spectacle corporatif donné par l'artiste où la belle se chargeait des préparatifs de la salle et d'accueillir Étienne comme il se doit.

«Maude est la femme avec le plus grand cœur que je connaisse. Elle est fille d’entrepreneur, elle a grandi dans un village où tout le monde se connaît, entourée de chevaux, de chiens et de chats. Elle est infirmière de profession. Elle est simple, douce, discrète, généreuse et possède de belles valeurs familiales!»

Il poursuit: «Maude n’aime pas être sous les projecteurs. Elle m’accompagne dans les galas et autres événements importants, mais quand je suis sur les tapis rouges, elle préfère rester en retrait. Cela dit, le public commence de plus en plus à reconnaître la belle blonde qui m’accompagne discrètement. Les journalistes me posent souvent des questions en ce qui a trait à ma vie amoureuse. Après plus de deux ans de relation, il est temps de présenter celle que j’aime!»

Pas de doute, ils forment un couple sublime!





