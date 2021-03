Étienne Drapeau partage une magnifique photo avec sa conjointe

Étienne Drapeau file le grand amour avec sa conjointe depuis bientôt trois ans!

Toutefois, pour préserver son intimité, le couple avait convenu de rester loin des feux des projecteurs... À notre grand bonheur, le beau chanteur à la carrière internationale dévoile de plus en plus de clichés aux côtés de sa douce, une magnifique infirmière!

C'est via Instagram qu'il a rendu hommage à celle qui partage sa vie cette semaine, lors de la Journée internationale des droits des femmes!

«Bonne journée internationale à toutes les femmes que l'on aime! ❤️

À toi Maude, qui me fait enfin dire "T'es ma femme, t'es la plus belle" et qui me fait chanter "Veux-tu faire ta vie avec moi?"... Merci d'être apparue de nulle part (du fond de ton p'tit village! 🤪) pour transformer ma vie et faire de moi un homme meilleur... Je t'aime plus fort que tout! ❤️ XoX»

(N'oubliez pas de faire défiler à gauche afin de découvrir une deuxième photo!)





Qui est l'heureuse élue?

Elle s'appelle Maude Labelle et les amoureux se sont rencontrés lors d'un spectacle corporatif donné par l'artiste où la belle se chargeait des préparatifs de la salle et d'accueillir Étienne comme il se doit.

«Maude est la femme avec le plus grand cœur que je connaisse. Elle est fille d’entrepreneur, elle a grandi dans un village où tout le monde se connaît, entourée de chevaux, de chiens et de chats. Elle est infirmière de profession. Elle est simple, douce, discrète, généreuse et possède de belles valeurs familiales!»

Il poursuit: «Maude n’aime pas être sous les projecteurs. Elle m’accompagne dans les galas et autres événements importants, mais quand je suis sur les tapis rouges, elle préfère rester en retrait. Cela dit, le public commence de plus en plus à reconnaître la belle blonde qui m’accompagne discrètement. Les journalistes me posent souvent des questions en ce qui a trait à ma vie amoureuse. Après plus de deux ans de relation, il est temps de présenter celle que j’aime!»

Pas de doute, ils forment un couple sublime!





Pssst! Le 19 mars prochain, Étienne dévoilera sa toute nouvelle chanson Pour trouver mieux, une réalisation de Claude Bégin.





