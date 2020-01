Evelyne Brochu brille dans son nouveau vidéoclip

Après avoir lancé son tout premier album Objets perdus il y a quelques mois, Evelyne Brochu dévoile aujourd'hui un nouveau vidéoclip pour le titre Difficile.

La chanson Difficile, composée, écrite et réalisée par son ami de longue date Félix Dyotte, est une ode légère et imagée aux épreuves petites et grandes dont la vie est parsemée, et à l'équilibre fragile du quotidien.

«Du haut des hautes barricades, c'est si facile de glisser» nous souffle Brochu, le sourire en coin. Le titre doux et enivrant est ponctué de cuivres euphorisants et de références assumées à des sonorités funk. On retrouve la bande habituelle derrière la mélodie irrésistible de Difficile: Félix Dyotte à la guitare, Jason Kent au piano, Maxime Castellon à la basse, Guillaume Ethier à la batterie et aux percussions, assisté de José Major, Renaud Gratton et David Carbonneau aux cuivres.



Clin d'oeil assumé au documentaire Man On Wire, à propos du funambule Philippe Petit, la trame narrative reprend où le clip de Maintenant ou jamais nous avait laissé, suspendus indistinctement dans le ciel montréalais, près du Château Champlain, au soleil couchant.











Evelyne présentera ses premiers concerts en carrière au printemps. Accompagnée sur scène de ses musiciens, l’artiste interprètera l'album Objets perdus en plus de proposer une incursion intimiste et sensible dans son univers musical, qu'elle expose au public avec grâce et fébrilité.





Evelyne Brochu offrira un spectacle à Montréal dans le cadre des FrancoFolies, le jeudi 18 juin au théâtre Gesù.



