Le Festival d'été de Québec 2020 est annulé

La 53e édition du Festival d'été de Québec, qui devait avoir lieu du 9 au 19 juillet, est annulée en raison de la pandémie de coronavirus.



L'édition 2020 du populaire événement, qui mettait notamment en vedette Imagine Dragons, Alanis Morissette, Halsey et Rod Stewart, n'aura pas lieu cet été dans la Vieille Capitale. La prochaine édition aura lieu du 8 au 18 juillet 2021.



«La considération pour la sécurité de ses festivaliers, de ses employés et de ses collaborateurs, l’impossibilité pour les équipes du FEQ de rattraper le travail de préparation nécessaire à la tenue de l’événement ainsi que l’incertitude grandissante sur les restrictions aux frontières canadiennes auront mené l’organisation à prendre cette décision», explique Anne Hudon, directrice générale du FEQ, dans un communiqué envoyé aux médias.



Les festivaliers obtiendront le remboursement des laissez-passer, des cartes Zone avant-scène, ainsi que des cartes Zone signature Bell, tel que stipulé dans les politiques d’achat du FEQ. Les festivaliers n’auront pas besoin de contacter la billetterie ou leur émetteur de carte de crédit : les remboursements seront effectués sur la carte de crédit utilisée lors de la transaction et ce, dans les 30 prochains jours.







À Montréal, les Francofolies ainsi que le Festival de Jazz, sont également annulés en raison de la crise mondiale actuelle. L'équipe de Spectra et evenko en a fait l'annonce la semaine dernière :







Partout dans le monde, plusieurs festivals importants sont également annulés à cause de la COVID-19. Découvrez la liste ici.



