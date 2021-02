Florence K a accouché et révèle une première photo du bébé!

Florence K est maman pour la deuxième fois!

La chanteuse a donné naissance à un bébé en pleine santé hier, le 2 février 2021.

Tel que mentionné précédemment sur enVedette, il s'agit d'une petite fille. La star et son époux Ben Riley sont aux anges.

Au moment d'annoncer la grande nouvelle sur Instagram, aujourd'hui, Florence K en a profité pour dévoiler le prénom de son bébé ainsi qu'une première photo :

« Notre petite Charlotte est née le 2 février à 8:45 am. Elle est en santé et se porte à merveille! Elle nous comble de joie. Nous ne pourrions être plus heureux. Tellement hâte qu’elle rencontre sa merveilleuse grande sœur Alice ! ❤️ »

Elle s'appelle donc Charlotte! Quel joli prénom!

Il s'agit du premier enfant de Florence K avec le musicien Ben Riley, qu'elle a épousé en 2018.

Elle est aussi la fière maman d'Alice, qui a 14 ans.



On leur souhaite tout le bonheur du monde avec l'adorable Charlotte!

Au niveau professionnel, Florence K est toujours à la barre de l'émission de radio C'est formidable. Elle envisage une carrière en psychologie et étudie présentement dans ce domaine. La star prend toutefois une session de repos afin d'être présente pour son nouveau-né!



