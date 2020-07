France D'Amour s'ouvre sur sa relation avec son fils de 31 ans!

France D'Amour s'est confiée sur sa relation avec son fils de 31 ans, cette semaine!

La chanteuse, qui est très généreuse avec son public, préfère habituellement garder sa vie personnelle pour elle.

La star a fait exception lors d'une nouvelle entrevue avec le magazine Échos Vedettes dans laquelle elle s'ouvre sur son rôle de mère.

France D'Amour en a profité pour dévoiler le métier de son fils, François : il travaille en télévision!

Il a entre autres fait partie de l'équipe de postproduction de la dernière saison d'Occupation Double.

La célèbre Québécoise a raconté qu'elle et lui sont très proches et qu'ils ne peuvent passer beaucoup de temps séparés :

« Mon fils et moi, on s’aime et on est incapables de ne pas se voir pendant trop longtemps. Être mère demeure le plus beau rôle de ma vie et je suis fière de voir ce qu’il est devenu. À 31 ans, il a sa maison avec sa blonde. Il travaille dans le milieu de la télévision et il est capable d’exercer les métiers de monteur, de réalisateur et de caméraman. L’an dernier, il faisait d’ailleurs partie de l’équipe de montage de la dernière saison d’Occupation Double. La télévision, c’est sa passion, et il est bon dans ce qu’il fait »

