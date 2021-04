Francine Raymond recevra un honneur important à Star Académie!

Francine Raymond et son complice Christian Péloquin seront intronisés au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens!

L'organisation a annoncé la grande nouvelle par le biais d'un communiqué émis aujourd'hui.

L’heureux évènement se déroulera pendant un gala du dimanche de Star Académie, le 11 avril prochain!

La directrice générale du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, Vanessa Thomas, a expliqué que Francine Raymond et Christian Péloquin méritaient amplement leur place dans ce temple de la renommée grâce à l'ensemble de leur oeuvre :

« C’est un honneur et une réelle fierté d’introniser deux artistes de la stature de Francine Raymond et Christian Péloquin. Leur talent et l’ensemble de l’œuvre exceptionnelle qu’ils ont créé ensemble mérite d’être honoré! »

Depuis le début de sa carrière, l’auteure-compositrice et interprète a vu 8 de ses chansons se glisser au numéro un de façon consécutive, reçu 18 Prix SOCAN et été 14 fois en nomination au gala de l’ADISQ.

Elle a également remporté le Félix de l’auteure-compositrice-interprète de l’année et un Octave d’or de la Francophonie internationale pour sa chanson Y’a les mots .

Christian Péloquin est le guitariste de Francine Raymond avec qui elle a composé la plupart de ses chansons entre 1986 et 1996.

On vous invite à regarder le grand variété de Star Académie dimanche soir prochain pour voir le duo recevoir cette distinction prestigieuse!

