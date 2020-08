Francis Cabrel dévoile le premier extrait de son nouvel album!

Francis Cabrel est de retour!



Le populaire chanteur a dévoilé une toute nouvelle chanson, ce vendredi!



La pièce Te ressembler est le tout premier extrait de son nouvel album, À l'aube revenant, dont la sortie est prévue le 16 octobre.

Accompagné de sa fille Aurélie Cabrel aux chœurs et de ses musiciens de longue date, le célèbre auteur-compositeur-interprète a écrit cette touchante chanson pour son père.



Écoutez maintenant Te ressembler :







Vous pouvez écouter Te ressembler sur YouTube et sur la plupart des plateformes de musique en streaming.



À l’aube revenant est le premier album studio de Francis Cabrel depuis In Extremis (2015) et son 14e en carrière.



On a très hâte d'entendre ses nouvelles compositions, et vous?



