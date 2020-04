En raison de la pandémie de coronavirus, Francis Cabrel reporte ses spectacles au Québec. Le chanteur et le producteur de la tournée «L'essentiel 1977-2017», Paul Dupont-Hébert, ont annoncé la nouvelle ce lundi.



L'auteur-compositeur-interprète devait se produire à huit reprises dans la province en juin prochain, à la Salle Wilfrid-Pelletier à Montréal, puis au Grand Théâtre de Québec.



La vedette française sera de retour chez-nous en juin 2021. Les détenteurs de billets sont invités à conserver leurs places pour les nouvelles dates qui devraient être annoncées bientôt.



Devant l'ampleur de la crise, de nombreuses stars ont reporté leurs concerts chez-nous, dont Lara Fabian, qui a repoussé ses trois concerts québécois au mois de décembre 2020.



Rappelons que les festivals et concerts extérieurs ont été interdits par le gouvernement du Québec jusqu'au 31 août à cause de la COVID-19. On ne sait toujours pas à quel moment les salles de spectacles rouvriront leurs portes.



