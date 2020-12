Frank Williams de La Voix est papa et partage de magnifiques photos de son bébé

La cigogne est passée!

Frank Williams connaît pour la toute première fois les joies de la paternité. Le finaliste acadien qu'on a connu dans la cuvée de La Voix 5, dans l'équipe d'Isabelle Boulay, a partagé la bonne nouvelle de la venue au monde de sa petite princesse Mia Williams via ses réseaux sociaux!

«Nous aimerions vous présenter notre ptite fille Mia Williams née ce matin le 18 décembre 2020 @ 4h41am pesant un gros 5lbs11oz. Le bébé est bien, maman est bien et les deux ont faite ça comme des championnes! Pas d’épidural, over and done with dans quelques contractions. Incroyable! Amazing is all i can say. Je suis proud de toi Marie-Josée Caissie!!! Love yous!!! #newborn #newdad #blessedandthankful❤️ #newjourney #adventure #lucky», dévoile-t-il, partageant du même coup de superbes photos de sa petite puce.



Tous nos voeux de bonheur à sa conjointe Marie-Josée et lui, qui ont accueilli dans la famille une adorable petite boule de bonheur!



En août dernier, les amoureux avaient annoncé qu'ils attendaient la venue de la cigogne via Facebook dans une vidéo-diaporama avec un tas de photos du couple!





