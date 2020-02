Frédérique Dufort dévoile finalement le sexe de son tout premier enfant

L'un de nos couples prefs' découvrait pour la toute première fois en début février dernier les joies de la maternité et de la paternité! Eh oui, la comédienne (Unité 9, Tactik) et auteure Frédérique Dufort et le chanteur Jérôme Couture sont parents pour la première fois! C'est via Instagram qu'ils ont partagé la naissance de leur tout premier enfant:





Le couple avait choisi de ne pas connaître le sexe de leur tout premier enfant avant l'accouchement. À cause de la petite tuque bleue du poupon sur la photo, plusieurs avaient déjà deviné le sexe du bébé... et ils ne se sont pas trompés!





Hier, Frédérique nous a bel et bien confirmé qu'un petit prince s'était pointé la binette dans leur vie il y a deux semaines déjà. Le couple a d'ailleurs choisi Mathéo comme prénom pour son premier enfant!

«Notre petit lion, Mathéo 🦁💛 (le crédit du dessin va à son super papa @jeromecouture!)», dévoile-t-elle sur Instagram avec une jolie image de Simba le lion.





Tous nos voeux de bonheur au couple!



