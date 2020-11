Gabrielle Destroismaisons a maintenant les cheveux courts!

Alerte au nouveau changement capillaire!

Chop, chop!

Gabrielle Destroismaisons a opté pour une petite transformation capillaire cette semaine avec la saison froide qui débute! C'est via ses réseaux sociaux que la chanteuse a dévoilé sa nouvelle coupe, ainsi que sa nouvelle couleur!

«Nouvelle tête!», dévoile-t-elle tout simplement, le sourire aux lèvres.

Vous aimez?



Facebook Gabrielle Destroismaisons

Facebook Gabrielle Destroismaisons



Nul doute, Gabrielle rayonne littéralement avec sa coupe au carré et sa nouvelle chevelure de brunette!

16 ans après son album éponyme et 20 ans après son succès Et cetera, la star québécoise est revenue sous les projecteurs avec sa nouvelle chanson Les souliers gris! Cette pièce très personnelle a été écrite par la chanteuse et composée par Jean-Philippe Lagueux. Gabrielle y parle de son enfance et de sa jeunesse dans une famille où l'amour était beaucoup plus important et présent que l'argent. Pour la découvrir, c'est par ICI!





Gabrielle a décidé de faire un retour aux études à l'âge de 30 ans. Après avoir gagné un trophée, vendu des tas de disques, l'école était pour elle le chemin pour s'ouvrir des portes. Une belle réflexion humaine sur la poursuite des rêves que Bianca Gervais a abordée en entrevue avec la chanteuse!



Vous aimerez aussi: