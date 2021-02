Gabrielle Destroismaisons partage une première photo avec son nouvel amoureux

Gabrielle Destroismaisons n'est plus un coeur à prendre!

Eh oui, la belle chanteuse a retrouvé l'amour et elle a partagé une superbe première photo aux côtés de son homme via ses réseaux sociaux.

«Lui ❤️», dévoile-t-elle tout simplement via Instagram.





Qui est l'heureux élu? Il s'appelle Vitto Martel et il est musicien (drummeur).

D'ailleurs, Gabrielle a renoué avec un amour d'adolescence et, 20 ans plus tard, le couple file le parfait bonheur!

«Il avait 16 ou 17 ans...

J'en avais 15...

Nous étions jeunes et amoureux 🥰 à l'École secondaire St-Roch-de-L'Achigan.

Puis, 20 ans plus tard...❤️», dévoile-t-elle en story sur Instagram.

Instagram Gabrielle Destroismaisons



Tous nos voeux de bonheur au couple! On vous envoie beaucoup d'amour!

16 ans après son album éponyme et 20 ans après son succès Et cetera, la star québécoise est revenue sous les projecteurs avec sa nouvelle chanson Les souliers gris! Cette pièce très personnelle a été écrite par la chanteuse et composée par Jean-Philippe Lagueux. Gabrielle y parle de son enfance et de sa jeunesse dans une famille où l'amour était beaucoup plus important et présent que l'argent. Pour la découvrir, c'est par ICI!



