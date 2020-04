Gilles Vigneault et l'Orchestre Métropolitain reprennent Les gens de mon pays

L'équipe de Bonsoir Bonsoir nous a offert un moment extrêmement touchant, hier soir : Gilles Vigneault a repris sa célèbre chanson Les gens de mon pays avec l'Orchestre Métropolitain et le chef d'orchestre Yannick Nezet-Seguin!

Plutôt que de chanter les paroles comme dans la version originale, le poète et chanteur a livré un poème en lien avec la crise que nous vivons actuellement et l'importance de partager sa musique avec le public avant de laisser toute la place à l'orchestre.

Voici la version orchestrale du succès Les gens de mon pays de Gilles Vigneault, qui vous mettra probablement les larmes aux yeux :

Sous la vidéo YouTube, on peut lire ceci :

« L'Orchestre Métropolitain (OM) s'unit au poète et auteur-compositeur-interprète Gilles Vigneault, figure emblématique du Québec et l'un des artistes les plus honorés ici et ailleurs dans la francophonie, pour vous offrir un hymne unique et touchant. S'ouvrant sur un court poème adressé aux gens d’ici en ces circonstances exceptionnelles, monsieur Vigneault prête sa chanson Les gens de mon pays à l’OM et son chef Yannick Nézet-Séguin, interprétée par des musiciens à distance dans une orchestration de Léon Bernier. Par cette musique, nous souhaitons porter jusqu'à vous un message de solidarité, d'espoir et de bienveillance... de notre famille à la vôtre.

Il est à noter que monsieur Vigneault a été membre du tout premier conseil d’administration de l’OM. »

Et voici le poème du célèbre Québécois, entendu au début de la vidéo :

« Il n'est chanson de moi

Qui ne soit toute faite

Avec vos mots, vos pas

Avec votre musique

Je vous entends jouer

Je vous entends chanter

Je vous entends marcher

Et ça va bien aller. »

- Gilles Vigneault, poète, chanteur, parolier

(Avril 2020)

Apportez-nous des mouchoirs, quelqu'un! Quel magnifique moment de télé! Comme quoi la musique peut nous émouvoir même à travers un écran quand tout le monde est à distance!

