Ginette Reno publie un texte poignant sur la vieillesse

C’est une habitude que j’ai prise qui me fait du bien. Je veux cesser de me faire des reproches. De plus en plus je me rapproche de la vieillesse. Je vais avoir 75 ans au mois d’avril. J'ai beau vouloir mais c’est le pouvoir qui est présentement défectueux. Je ne suis pas malheureuse . La vie est encore trop belle et trop mystérieuse avec tous ses tournants, ses surprises.