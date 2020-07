Guylaine Tanguay fait de rares confidences au sujet de son amoureux!

Guylaine Tanguay a vraiment le vent dans les voiles ces derniers temps!

Celle qui vient toujours juste de lancer son nouvel album Guylaine Tanguay - Country, est non seulement au top des ventes avec ce nouvel opus, mais elle file aussi le parfait amour!

Eh oui, c'est dans la plus récente édition du magazine Échos Vedettes Country que la belle chanteuse s'est confiée pour l'une des rares fois sur son amoureux, Carl Bazinet... son agent et imprésario, avec qui elle est en couple depuis plus de deux décennies!

«J’avais passé des auditions pour travailler sur des comédies musicales que produisait la compagnie de Carl. J’avais un conjoint à cette époque, et Carl était aussi en couple. J’ai donc commencé à travailler pour lui, et le temps a passé. On a réalisé chacun de notre côté qu’on était profondément malheureux dans notre vie privée. Un jour, on s’est finalement avoué qu’on était en amour l’un avec l’autre. Mais il n’y a rien eu de secret. Il a mis un terme à sa relation, et ça m’a fait réaliser que je n’étais pas bien dans ma vie depuis très longtemps. Il y avait une seule personne avec qui j’étais très bien et avec qui je pouvais être moi-même, et c’était lui!»



Cp IMages/ Denis Beaumont



C'est d'ailleurs à ce moment que Guylaine a elle aussi quitté son amoureux afin de pouvoir vivre son nouvel amour au grand jour.

«Ç’a été très intense, car j’ai pris ma décision, et le lendemain, je partais. Ma fille ne comprenait rien, elle pleurait sa vie. Mais je me suis donné le droit d’être heureuse. Ça faisait des années que je souriais par obligation. Pour une fois, je me suis choisie. Ç’a brassé toutes sortes de choses, évidemment, ç’a été l’enfer au début, autant de mon côté que du sien.



Karine Paradis



Depuis cette fameuse rencontre avec son âme soeur, les étoiles s'alignent pour la chanteuse, qui vit un véritable conte de fées!

«C’est certainement la plus importante décision de ma vie. J’ai ensuite compris ce que c’était, qu’être heureux. Carl est une personne foncièrement heureuse. C’est Monsieur Bonheur! Il a des problèmes comme tout le monde, mais il est heureux. C’est une personne vivante, qui a encore un cœur d’enfant malgré toutes ses responsabilités. Il m’a donné la permission d’être libre et de faire ce que je voulais. Il ne m’a jamais jugée, il ne m’a jamais forcée à m’ouvrir sur mon passé!»





Ne manquez pas Guylaine en spectacle dans le cadre de la tournée TD musiparc alors qu'elle performera le 27 juin à Bromont, le 1er juillet à Mercier, le 4 juillet à Québec et le 19 juillet à Mirabel!



Vous aimerez aussi: