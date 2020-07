Ima dévoile sa nouvelle tête!

Ima a un tout nouveau look!

La chanteuse, qui laissait pousser ses cheveux caramel depuis plusieurs mois, a opté pour deux gros changements : elle s'est fait couper une frange et elle est devenue blonde platine!

Avec ses longues vagues très pâles et sa frange rideau, Ima a l'air d'une actrice des années 60!

Voici la nouvelle tête de la star québécoise :

Avec la photo, Ima a écrit ceci :

« Ok là je CAPOTE!!!! @mariannesicari & @denisbinet J’ADORE ma nouvelle tête!!!! ❤️🙏⭐️🙌 ‘ ‘ #happygal #newlook #newhair #feelingnew #newbegginings #gratitude »

Aimez-vous le résultat? Nous, on adore!

Ça lui va à merveille!

Dans la section des commentaires, les animatrices Julie du Page et Julie Bélanger ont approuvé le nouveau look de la chanteuse, déclarant qu'elle était « canon » et « magnifique »!

Parlant de changement de tête, avez-vous vu la transformation d'Annie-Soleil Proteau? La chroniqueuse de Salut Bonjour a dit adieu à ses cheveux roses!

Parmi les autres vedettes qui ont visité leur coiffeur ou coloriste ce mois-ci, on compte Khate d'OD Afrique du Sud qui a adopté la coloration de l'été, Marilou, qui a choisi de devenir totalement blonde et Mariana Mazza, qui a désormais un toupet frisé!

