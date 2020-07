Ima partage une profonde réflexion: «Tout peut changer d’un claquement de doigt»

Ima nous inspire en ce vendredi!

La belle Québécoise a partagé une profonde réflexion sur la vie, aujourd'hui sur son compte Instagram officiel.

La chanteuse se penche sur le temps qui passe et la chance qu'on a de pouvoir savourer chaque jour. Ima invite aussi ses fans à faire preuve d'entraide et d'amour envers les autres.

Voici l'inspirant message de la star :

« Des petits moments de solitude au compte-goutte. Pour le moment c’est aussi et beaucoup ça ma réalité . J’en profite et je sais que tout passe . Tout se transforme et tout peut changer d’un claquement de doigt donc apprécier peu importe la saison où on se trouve (sens propre comme au figuré) et se rappeler ce beau cadeau qu’est la vie et qu’il y aura toujours du plus grand et du plus petit. On fait tous partis d’un grand projet: l’humanité. On se doit de se tenir, s’encourager, s’entraider, s’unir toujours. C’est un devoir de gang✨ Amour et lumière et du feel good aussi😘 »

Avec cette réflexion, Ima a partagé un magnifique selfie ensoleillé :

Elle est tellement belle avec son toupet!

Suite à cette publication, la chanteuse a partagé deux autres photos d'elle au bord de l'eau :

Une femme rayonnante qu'on adore suivre sur les réseaux sociaux!

