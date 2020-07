Inconduites sexuelles : David Desrosiers quitte Simple Plan

Le bassiste de Simple Plan, David Desrosiers, est actuellement visé par des allégations d'inconduites sexuelles sur les réseaux sociaux.



Jeudi soir, le musicien a répondu à ces allégations et annoncé qu'il quitte le célèbre groupe.



Voici le message de David Desrosiers publié sur Instagram :



« Des déclarations publiques récentes m’ont fait reconnaître que certaines interactions que j’ai eues avec des femmes leur ont causé du tort. J’ai donc pris la décision de me retirer du groupe et d’aller chercher de l’aide professionnelle afin de m’éduquer et d’agir de façon appropriée à l’avenir. Je suis vraiment désolé pour le tort que j'ai causé à ces femmes. »



Une véritable vague de dénonciations survient actuellement sur Instagram, où plusieurs victimes partagent leurs histoires.



Rappelons que mardi soir, la chanteuse Safia Nolin a affirmé avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de Maripier Morin dans une série de publications sur Instagram. Jeudi, la populaire animatrice révélait par communiqué qu'elle se retirait de toutes activités professionnelles.



Également, suite aux allégations d'inconduites sexuelles concernant Bernard Adamus, Coeur de Pirate et Les soeurs Boulay ont quitté leur maison de disques.



