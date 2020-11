Ingrid St-Pierre est à nouveau maman et partage d'adorables photos de son bébé

On craaaaaque!

Ingrid St-Pierre connaît pour la deuxième fois les joies de la maternité! Eh oui, la talentueuse auteure-compositrice-interprète a dévoilé aujourd'hui l'adorable binette de sa petite fille Namiko via Instagram.

«Vous m'écrivez pour avoir des nouvelles de Namiko... Elle est bien là! Et nous sommes amoureux 🤍», annonce-t-elle en partageant de craquantes photos de sa petite princesse.



Ingrid et son amoureux, le drummer, percussionniste et comédien Liu-Kong Ha (qui est aussi le directeur musical et percussion de Marie-Mai), sont déjà parents du petit Polo, âgé de 4 ans et demi!





Polo a maintenant une petite soeur avec qui faire les 400 coups!





Tous nos voeux de bonheur à la petite famille! On vous envoie plein d'amour!

D'ailleurs, Ingrid avait publié un magnifique texte alors qu'elle s'apprêtait à donner la vie, en octobre dernier:

«Pour être totalement transparente, ça été une grossesse pas toujours simple, dans un contexte parfois un peu déstabilisant. Malgré tout, je me sens immensément privilégiée de vivre la maternité une deuxième fois. À travers la lentille et la grande sensibilité de l’artiste photographe @arielle.livernoche, j’ai décidé d’assumer toute la féminité et la douceur de ces dernières petites heures à deux sous le même moi. 🤍»





