Isabelle Boulay annonce une formidable nouvelle!

Isabelle Boulay a dévoilé une formidable nouvelle à ses fans, dimanche soir, lors du grand variété de Star Académie!

La célèbre chanteuse retrouvera son public adoré en 2022 à l'occasion d'un concert unique, Les beaux jours!



L’artiste performera pour la première fois en carrière sur la grande scène du Centre Vidéotron à Québec le 16 avril 2022. Ce spectacle revisitera les nombreux succès de la star. Ces retrouvailles attendues avec son public seront aussi l’occasion de célébrer de superbe façon son 50e anniversaire!

« Les beaux jours, ce sont les moments forts et inoubliables de nos vies, les instants si chers de partage et d’étreintes, la douceur et la soif de vivre et l’assurance de les voir toujours revenir. Au public qui me manque tant, je veux vous dire que je suis heureuse de savoir que vous serez à nouveau dans mon horizon », confie Isabelle Boulay dans un communiqué.



Les billets pour le concert Les beaux jours, présenté au Centre Vidéotron le 16 avril 2022 à 20 h, sont en vente dès maintenant sur le site officiel de la vedette.



On a très hâte de revoir Isabelle Boulay sur scène!



