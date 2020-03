Jean-François Ruel de Fugueuse lance une nouvelle chanson!

Jean-François Ruel, alias Yes McCan, vient de lancer une toute nouvelle chanson!

L'extrait s'intitule Dans la peau (Anxiety).

Le rappeur et acteur, qui incarne Damien dans la populaire série Fugueuse, nous propose une chanson accrocheuse aux paroles percutantes.

Dans un communiqué émis aujourd'hui, on explique que Yes McCan veut montrer sa vision de la sombre réalité avec Dans la peau (Anxiety) :

« Pris dans un monde où tous les loups sont des hommes et où les démons se baladent avec des auréoles, Yes Mccan se fait ici le narrateur, le témoin et l’antihéros d’une réalité crue, mais surtout cruelle, où les overdoses, les règlements de compte, les plaisirs illusoires et les paradis artificiels cohabitent dans un chaos malheureusement très ordonné. »



Voici la nouvelle chanson de l'artiste québécois :

Elle est également disponible sur les différentes plateformes de musique en streaming et sur iTunes.

Pour Jean-François Ruel, ce nouvel extrait est une façon d'amorcer un changement de cap dans sa carrière :

« Au fur et à mesure que j’évolue, mon approche face à la musique et à l’écriture se transforme. Pour Dans la peau (Anxiety), je suis passé de descriptions concrètes à des représentations plus surréalistes, afin de faire ressortir une émotion, une ambiance générale, à la fois précise et abstraite. J’ai le sentiment que cette chanson traduit bien la nouvelle direction que j’emprunte, en tant qu’artiste. »

