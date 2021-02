Jean-Philippe Perras dévoile une bonne nouvelle!

Jean-Philippe Perras a de quoi être fier puisqu'il est officiellement de retour en musique!

Le comédien de L'Heure bleue et La Faille a annoncé la belle nouvelle aujourd'hui sur Instagram: son complice Adrien Bletton et lui reviennent dans l'actualité musicale avec la chanson et le vidéoclip Vanité, un avant-goût de leur premier album Le Magnifique, à paraître le 21 avril prochain.





Formé de Jean-Philippe Perras et Adrien Bletton, deux artistes aux intérêts multiples qui se sont connus à l’École nationale de théâtre, le duo Gustafson s’est taillé ces dix dernières années une place enviable dans la musique émergente québécoise. Nourri de nostalgie, des sons chaleureux et analogues des années 70 et s’appuyant sur une instrumentation axée sur les synthétiseurs et boîtes à rythme de cette période, son style allie pop et romantisme, airs dansants et intimisme.

Sur Vanité, ceux qui ont déjà prêté leurs talents de musiciens à We Are Wolf, Groenland et Alex Nevsky évoquent l’un des moteurs de notre siècle, qui carbure à l’éphémère, à la satisfaction de soi et aux rêves inaccessibles. Eux-mêmes plaident gentiment coupables:

«Alors que la chanson aborde le thème de l’égotisme et du culte de l’individuel aux dépens du collectif, Gustafson n’y échappe pas en dévoilant son nouveau clip: une incursion dans l’intime et la simplicité de son prétendu quotidien, un enchaînement d’images sur fond de nostalgie à une époque où les souvenirs s’inscrivent dans la mémoire de nos portables. Comment différencier le vrai du faux, le sincère du fabriqué, le spontané de la mise en scène? Il n’y a rien de parfait, il n’y a que l’Homme qui essaie!»





Ce deuxième extrait atmosphérique suit Ushuaïa, lancé le 18 septembre 2020, un avant-goût de son premier album Le Magnifique, à paraître le 21 avril prochain. Après un an de recherche et de résidence au studio Homy, les deux acolytes livreront enfin le fruit de leur quête, celle du dépassement de soi, du « Magnifique ». On pourra y entendre dix chansons, autant d’introspections.





La chanson Vanité est disponible sur toutes les plateformes dès maintenant.

Pssst! Vous pourrez bientôt découvrir le comédien dans le nouveau thriller psychologique Captifs!



