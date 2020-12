Jérôme Couture et Frédérique Dufort reprennent Céline Dion et c'est parfait!

C’est dans un élan d’amour que Jérôme Couture et Frédérique Dufort présentent une reprise de la chanson Let’s Talk About Love de Céline Dion, à temps pour les Fêtes, un temps propice au partage d’affection et de tendresse.





L’idée de reprendre cette chanson provient de l’amour profond que Frédérique porte à Céline et à ses chansons, ainsi que de l’émotion véhiculée par le texte, qui lui rappelle des souvenirs de famille.

«Ce texte vient directement du cœur, définit l’amour que l’on a pour nos proches, et cette année, on a particulièrement besoin de se dire que l’on s’aime», explique Frédérique.

Inspiré par Ray Lamontagne, Jérôme a eu envie de s’approprier la chanson, de la faire voyager dans son univers personnel et familial. Avec une touche acoustique et en toute complicité avec sa partenaire de vie, il a su lui donner une authenticité réelle.





Le clip qui accompagne la chanson a été tourné entre l’ombre et la lumière. Jérôme et Frédérique livrent le texte avec émotion, isolés, mais entourés des amis et membres de leurs familles aux instruments et aux voix.

«Cette chanson-là, c’est pour dire aux gens qu’on aime qu’ils nous manquent! Ensuite, on espère juste qu’ils pourront se l’approprier et la partager aux personnes importantes dans leur vie!», expliquent Jérôme et Frédérique.

Impossible de nier la complicité des amoureux, qui livrent une interprétation toute en douceur et si réconfortante du classique de la grande Céline! Une reprise qui fait un bien fou au coeur...



La reprise du couple est disponible sur toutes les plateformes digitales!



