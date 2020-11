Jérôme Couture nous touche droit au coeur avec une version acoustique d'une de ses chansons!

Jérôme Couture est notre vedette du jour!



L'auteur-compositeur-interprète nous propose aujourd'hui une version acoustique de sa plus récente pièce Keep Us Alive. Dans le vidéoclip accompagnant l'extrait, le chanteur se retrouve seul avec un DJ dans un restaurant.



« Comme la chanson porte sur la rencontre amoureuse, mais aussi sur le fait de se rassembler, le fait d’être seul dans un endroit propice aux rencontres renforce l’ironie des temps que l’on vit » explique Jérôme Couture dans un communiqué.

Voici les images en question, à regarder avec le volume au maximum :







La chanson Keep Us Alive version acoustique, écrite et composée par Jérôme Couture, Diane Cadieux et Corey Lerue, est disponible maintenant sur toutes les plateformes numériques. À écouter en boucle!



Rappelons que Jérôme Couture et son amoureuse Frédérique Dufort ont accueilli leur premier enfant en début d'année, un petit garçon prénommé Mathéo. Le bébé est trop mignon! On vous invite d'ailleurs à suivre la comédienne sur Instagram, où elle nous partage régulièrement des parcelles de son quotidien!



