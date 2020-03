Jonas Tomalty et sa fiancée en concert gratuit sur le web samedi soir!

Ne cherchez plus quoi faire en restant à la maison samedi soir, Jonas Tomalty nous offre le plan parfait!

Le célèbre rockeur présentera un concert gratuit en direct sur Facebook et Instagram! Au programme : un show acoustique inédit en compagnie de sa fiancée, Carmen, en direct de leur salon!

Afin d'en savoir plus sur ce concert spécial, on s'est entretenu avec Jonas Tomalty vendredi après-midi. On en a profité pour jaser de sa campagne de financement participatif pour soutenir les musiciens d'ici et, évidemment, de sa vie de nouveau papa!

Tu présentes un spectacle en direct sur Facebook et Instagram samedi soir. À quoi peut-on s’attendre ?

« Ça va être juste moi et Carmen! On va garder ça en famille demain. Vu que notre premier ministre, François Legault, a demandé de ne pas voyager de région en région, on veut faire notre part et montrer l’exemple. Montrer que parfois, on peut changer les plans des choses qui sont déjà organisées. Dans le climat actuel, c’est important d’être capable de changer d’idée. Donc demain, on va présenter le spectacle quand même, mais ce ne sera pas le groupe au complet, seulement Carmen et moi.

On va faire 6 ou 7 chansons. Je vais aussi faire un Q&A, une conversation avec le public pour répondre à leurs questions. C’est à 20h, samedi soir, sur Facebook live et Instagram live, avec moi et Carmen... et peut-être notre petit gars de 5 semaines, Lennon, qui va chanter un peu! (rires) »

En ce qui concerne les chansons qui seront présentées, on sait que tu travailles sur ton nouvel album... Aura-t-on droit à des nouveautés?

« Vous ne connaissez pas encore les chansons! Ce sont de nouvelles chansons qui seront sur mon album qui va sortir très bientôt, Jonas Tomalty : Undivided!

C’est sûr qu’on va jouer le premier extrait qui va sortir, qui s’appelle Closer. On vient d’ailleurs de tourner le vidéoclip de cette chanson la semaine dernière.

C’est certain que notre prestation sera différente de ce qu’on pourra entendre sur l’album, parce que ce sera simplement moi avec une guitare sèche et Carmen qui va chanter et jouer un peu de synth bass. Ça va être super le fun, super intime, parce que c’est dans notre salon! C’est le bon moment de partager ça, les gens sont en isolement chez eux, et on voulait partager quelque chose pour les rendre heureux et leur changer les idées!

C’est aussi vraiment l’fun de rejouer mes chansons comme ça, parce qu’après plusieurs mois en studios, elles sont beaucoup plus développées. Donc on va revisiter la racine de ces chansons-là! »

Karine Paradis

En marge de ce spectacle gratuit, tu as lancé une campagne de financement participatif Go Fund Me qui te permettra de donner à une cause importante. En quoi ça consiste ?

« C’est en collaboration avec la Fondation des Artistes du Québec. Ça va être une petite levée de fonds pour ce spectacle et il y aura un pourcentage, 20 % des profits vont contribuer à la Fondation des Artistes du Québec. »

Donc, on recommande aux spectateurs de donner tout en profitant du concert live?

« Oui! Dans la situation que l’on vit présentement, la crise du coronavirus, les artistes sont les premiers à être affectés. Parce que les gens ne peuvent pas se rassembler, être en groupe. Et pour les musiciens, les spectacles sont notre pain et notre beurre. C’est comme ça qu’on gagne nos vies, sur scène, dans les salles, avec les gens! Alors dès qu’on interdit aux gens de se rassembler, on perd notre job. J’ai perdu plusieurs shows et deux mois de travail instantanément. Et je ne suis pas le seul.

On est une province avec plein d’artistes, on est super chanceux d’avoir une si grande richesse culturelle. Mais quand les artistes ne peuvent plus travailler, c’est là qu’on a besoin de la Fondation des Artistes du Québec. Ils aident à payer l’hypothèque pour un mois, faire un paiement d’auto, acheter de la nourriture pour la famille. Ils sont vraiment présents, ils nous soutiennent et ils sont incroyables. »

Karine Paradis

En terminant, tu parlais de ton bébé, Lennon, tout à l’heure, comment se passe votre vie de nouveaux parents?

« C’est incroyable! Il est tellement gentil notre petit gars! Il dort 2 ou 3 heures en ligne, plusieurs fois pendant la nuit... Alors on dort, mais c’est juste qu’il y a des petits entractes! Et je suis tombé en amour avec petit gars-là. C’est un petit humain super spécial. Il a quelque chose de spécial en lui. J’ai hâte qu’il parle pour pouvoir parler avec lui! »

On craque!

On vous donne rendez-vous samedi le 21 mars dès 20h sur la page Facebook officielle et sur le compte Instagram de Jonas Tomalty pour voir ce concert inédit!

Et voici le lien si vous voulez soutenir le Go Fund Me du chanteur, qui soutient la Fondation des Artistes du Québec!

Vous aimerez aussi: