Jonathan Roy pose complètement nu!

Jonathan Roy a dévoilé une photo très sexy, hier soir sur Instagram!

Sur l'image, le chanteur prend la pose à la fenêtre d'une salle de bain, devant des palmiers... et sans aucun vêtements!

Le beau Québécois a voulu partager cette photo de lui complètement nu pour parler d'acceptation de soi.

Voici la publication de Jonathan Roy (à ne pas regarder au bureau, idéalement!) :

Traduction libre : « Peu importe votre type de corps, vous devez en être fier et vous aimer. S'accepter soi-même et accepter notre corps, de nos jours, c'est très difficile. À travers les médias sociaux et les réseaux de marketing, on nous montre ce dont on devrait avoir l'air et comment on devrait être. Eh bien, f*ck tout ça et soyez vous-même! Faites les choses qui vous rendent heureux et portez des trucs qui vous font sentir bien et sexy. Dans mon cas... c'est la nudité absolue! »

Un message inspirant! Et une photo qui a rapidement attiré des milliers de mentions « j'aime »!

