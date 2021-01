Josiane Comeau de La Voix chante Beyoncé et c'est magnifique!

Josiane Comeau est notre vedette du jour!

La gagnante de La Voix a partagé sa reprise du succès Runnin' (Lose It All) de Naughty Boy avec Beyoncé et Arrow Benjamin sur Instagram, aujourd'hui, et c'est tout simplement magnifique!

Avec sa voix douce et puissante à la fois, la belle Acadienne s'approprie la chanson d'une merveilleuse façon.

Voici le cover de Runnin' (Lose It All) par Josiane Comeau, à écouter le volume au maximum :

On a des frissons! Sa voix nous touche droit au coeur!

Sous la vidéo, Josiane Comeau a écrit : « Mon nouveau petit coin ».

Serait-ce un coin studio aménagé chez elle? On a l'impression qu'on aura le bonheur de l'entendre chanter plus souvent si c'est le cas!

La semaine dernière, avec une reprise de la douce chanson More Hearts Than Mine d'Ingrid Andress, Josiane Comeau confiait « qu'en 2021, elle fait de la place pour l’imperfection... parce qu’être imparfait c’est beau. »

La gagnante de La Voix déclare avoir « choisi un monde vrai au delà d’un monde parfait ». Une formidable façon d'aborder la nouvelle année!

Psssttt..! ​L'équipe d'enVedette a récemment discuté avec Josiane Comeau afin d'en savoir plus sur son expérience à La Voix, ses projets et ses inspirations. Découvrez notre rencontre avec la nouvelle chouchou des Québécois!

