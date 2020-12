Josiane Comeau de La Voix et Marc Hervieux chantent un classique de Noël!

Josiane Comeau et Marc Hervieux nous touchent droit au coeur, aujourd'hui!



La grande gagnante de La Voix et le célèbre chanteur ont interprété le succès La plus belle nuit du monde (Glory Alleluia) sur le plateau de Deux filles le matin.



Le duo s'approprie parfaitement la magnifique chanson de Noël et le résultat est très touchant.



Écoutez la performance de Josiane Comeau et Marc Hervieux ci-dessous :







Wow! Impossible de ne pas avoir des frissons!



Josiane Comeau a également offert une sublime reprise de Douce nuit, sainte nuit, de façon épurée, accompagnée au piano :





Est-ce qu'on pourrait avoir la version studio, s'il-vous-plaît? C'est trop bon!



L'équipe d'enVedette a discuté avec Josiane Comeau afin d'en savoir plus sur son expérience à La Voix, ses projets et ses inspirations. Découvrez notre rencontre avec la nouvelle chouchou des Québécois!



