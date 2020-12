Julie St-Pierre a accouché et partage d'adorables photos

La cigogne est passée!

Eh oui, c’est à nouveau le temps des couches et des biberons chez les St-Pierre-Vinci puisque bébé numéro 2 a vu le jour!

C'est via Instagram que la belle animatrice de Rouge Julie St-Pierre a annoncé la grande nouvelle de la venue au monde de son petit prince Vasco, né dans la nuit du 4 décembre dernier.

«Le voici, notre petit Vasco, né à 2:33 dans la nuit du 4 décembre 2020, 4 jours avant sa date prévue. Merci à toute la merveilleuse équipe du centre des naissances de l’unité mère-enfant du CHUM de nous avoir, encore une fois, si bien accompagnés. C’est tellement magique de pouvoir revivre ces moments une deuxième fois. ❤️🙏🏼✨», dévoile-t-elle.



Julie et son mari Vincenzo sont déjà parents du petit Lucio, qui a soufflé ses six bougies dernièrement! Lucio aura la chance d'avoir un petit frère avec qui faire les 400 coups plus tard.



Rappelons que Julie et son amoureux se sont dit «Oui, je le veux!», le 25 mai 2013!



Instagram Julie St-Pierre

Tous nos voeux de bonheur à la petite famille!

