Kaïn en spectacle acoustique virtuel pour la Fête nationale!

Kaïn présentera un spectacle de la Fête nationale malgré la crise de la COVID-19!

Pour ce faire, le populaire groupe québécois s'installera dans le jardin afin de présenter un show acoustique complet sur le web!

Kaïn a annoncé la bonne nouvelle aujourd'hui par le biais d'une courte vidéo. Le chanteur Steve Veilleux a commencé en disant que malgré toute l'incertitude concernant l'avenir, actuellement avec le coronavirus, une chose est certaine : « Le 24 juin c'est la Saint-Jean! »

En plus d'un concert spécialement monté pour célébrer la Fête nationale, le groupe nous promet de la bonne musique et un immense feu de camp!

Voici l'invitation vidéo de Kaïn :

« Ça fait 20 ans qu’on fête la Saint-Jean en spectacle, en gang, avec vous autres un peu partout à travers notre belle province.



On ne pouvait pas envisager faire autrement cette année, c’est pourquoi on a décidé de vous offrir un concert virtuel pour célébrer ensemble, à notre manière. On vous invite dans notre cour, autour du feu, pour un spectacle acoustique avec les 3 membres du groupe.

Soyez du party le 24 juin, ce sera comme si étiez avec nous! 💙



Les billets seront en vente ce jeudi à midi sur lepointdevente.com.

10,99$ (tout frais inclus) si vous achetez avant le 24 mai 2020 et 15,99$ (tout frais inclus) du 25 mai au 24 juin 2020.



Billets : https://lepointdevente.com/billets/la-saint-jean-kain »

Un tout petit prix pour une soirée musicale bien remplie!

Serez-vous au rendez-vous?

