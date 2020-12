Karine Vanasse magnifique sur des photos en pleine nature!

Karine Vanasse est notre vedette du jour!

La belle actrice a révélé deux superbes photos d'elle, cette semaine sur Instagram. Sur les clichés, la star prend la pose en pleine nature. Avec son immense robe-chandail de laine au large col roulé, Karine Vanasse incarne le confort et la féminité! De plus, les images nous permettent de voir sa nouvelle couleur de cheveux!

Voici les magnifiques photos de la comédienne, réalisées dans le cadre d'une campagne publicitaire :

Utilisez la petite flèche blanche, à droite au centre de la publication, pour voir la deuxième photo.

Trop jolie, n'est-ce pas?

On adore sa nouvelle crinière rousse!

D'ailleurs, si vous ne suivez pas Karine Vanasse sur Instagram, on vous invite à le faire dès maintenant! Elle est déjà suivie par plus de 212 000 personnes!

La star québécois publie souvent de magnifiques photos d'elle, certes, mais aussi des réflexions profondes sur la vie, le temps qui passe, le féminisme et l'importance d'aider les autres.

De plus, on a parfois droit à des clichés souvenirs savoureux! D'ailleurs, le plus récent en est un sur lequel elle pose aux côtés de Céline Dion... dans les années 90!

C'est trop mignon!

En terminant, comme c'était l'anniversaire de la vedette la semaine dernière, on vous a préparé un top des 37 plus belles photos de Karine Vanasse pour ses 37 ans!

