Kevin Bazinet est fiancé

Entre Kevin Bazinet et son amoureuse Charlie, c'est toujours l'amour fou!

Après trois ans d'amour, le chanteur et grand gagnant de La Voix 3 a décidé de demander la main de sa belle! L'hiver dernier, Kevin a fait LA grande demande à son amoureuse Charlie Cormier:

«Kevin a réuni tous nos plus beaux souvenirs et sur chacun d'eux se trouvait une note en papier. Il y avait entre autres une cassette VHS de Star Wars I (eh oui, on écoute encore des VHS!), puisqu'à notre première activité ensemble, nous avons écouté ce film. La note qui y était apposée indiquait: "Tout commença par ceci. Je ne sais pas ce qui m'a fait tomber en amour avec toi; tes yeux ou ton choix de film?" Il y avait également un petit pyjama et une peluche où il était écrit: "Je veux que tu sois la mère de mes enfants." Puis, au milieu de tous ces souvenirs se trouvait la plus jolie bague, accompagnée de la note: "Ceci est une promesse de mon amour pour toi. Je t'aimerai toujours comme mon âme sœur"», a confié Charlie à HollywoodPQ.

WOW! C'est cuuuute x 10000!





Tous nos voeux de bonheur aux amoureux! Voici d'ailleurs les plus belles photos du couple...





En juillet dernier, Kevin confiait en entrevue qu'il avait traversé une épreuve difficile dans les derniers mois: sa conjointe Charlie a malheureusement fait une fausse couche au printemps dernier.





On avait d'ailleurs pu voir les tourtereaux pour la toute première fois sur le tapis rouge du Gala de l'ADISQ en 2017.





