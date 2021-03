Kevin Bazinet et sa fiancée dévoilent le sexe de leur futur enfant!

La cigogne passera bientôt!

Kevin Bazinet et sa fiancée Charlie Cormier se préparent tout doucement à connaître pour la toute première fois les joies de la parentalité!





Eh oui, le plus que sympathique auteur-compositeur-interprète Kevin Bazinet attend la venue de la cigogne pour la toute première fois avec son amoureuse. Le chanteur, qui caressait le rêve de devenir papa avant ses 30 ans, a partagé de superbes photos du joli ventre rebondi de sa conjointe en janvier dernier.



Capture YouTube Kevin Bazinet & Charlie Cormier

Capture YouTube Kevin Bazinet & Charlie Cormier

Capture YouTube Kevin Bazinet & Charlie Cormier



Aujourd'hui, c'est avec bonheur qu'on apprend via la chaîne YouTube du couple, dans un adorable Gender Reveal, que les amoureux attendent une petite princesse pour juillet prochain!

Le couple a d'ailleurs déjà choisi le prénom de leur futur poupon, mais souhaite garder le secret jusqu'à l'accouchement. Une chose est sûre, cette future petite fille aura la chance de se faire chanter de jolies berceuses par son papa tous les soirs lorsqu'elle verra le jour!





Rappelons qu'après plus de trois ans d'amour, Kevin Bazinet a demandé la main de sa belle en mai dernier! Le grand gagnant de La Voix 3 est maintenant fiancé et plus heureux que jamais!

Le plus récent album de Kevin Bazinet, Freedom, est disponible en ligne!



Vous aimerez aussi: