Kevin Bazinet partage de superbes photos du baby bump de son amoureuse

Le grand gagnant de La Voix en 2015 file le parfait bonheur!

Eh oui, le plus que sympathique auteur-compositeur-interprète Kevin Bazinet attend la venue de la cigogne pour la toute première fois avec son amoureuse, Charlie Cormier.





Le couple a dévoilé la grande nouvelle de sa grossesse cette semaine, après plusieurs mois passés dans le plus grand des secrets.



Instagram Kevin Bazinet



Le chanteur, qui caressait le rêve de devenir papa avant ses 30 ans, a d'ailleurs partagé de superbes photos du joli ventre rebondi de sa conjointe via Instagram.

«Nous sommes très heureux de vous annoncer la venue d’un petit Bazinet-Cormier en début juillet 2021! Dans les deux dernières années, Charlie a fait 4 fausses couches, nous avions un peu perdu espoir... Jusqu’à ce que cette grossesse arrive par surprise! J’arrive bientôt à 30 ans et je suis plus que prêt à recevoir ce cadeau dans ma vie. J’ai très hâte de le/la rencontrer et d’écouter tous mes VHS de Disney avec ❤️🙈! Tout va très bien et nous vous ferons entendre le petit cœur ce soir en story sur mon Instagram 😍❤️», dévoile Kevin, visiblement comblé.

«Je ne peux pas croire que c’est enfin à notre tour de vivre cet heureux événement 🤍 Je n’ai pas besoin de vous dire qu’on s’était pratiquement fait à l’idée de ne pas connaître cette chance d’être parents avec toutes les fausses couches. Heureusement, la vie en a décidé autrement et une poussière d’ange s’est installée au creux de mon ventre depuis 4 mois déjà ✨ Mon bébé, je te promets de t’aimer du plus sincère de mon cœur, toi qui a tellement été désiré 🤍», ajoute la belle Charlie.

(N'oubliez pas de faire défiler à gauche pour découvrir les 4 photos du carrousel)!





Selon le couple, il s'agit d'un «bébé miracle», puisque Charlie a vécu plusieurs fausses couches.

Nul doute, on leur souhaite tout le bonheur du monde et on leur envoie beaucoup d'amour!





Rappelons qu'après plus de trois ans d'amour, Kevin Bazinet a demandé la main de sa belle en mai dernier! Le grand gagnant de La Voix 3 est maintenant fiancé et plus heureux que jamais!

Le plus récent album de Kevin Bazinet, Freedom, est disponible en ligne!



Vous aimerez aussi: