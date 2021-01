King Melrose va être papa et publie de magnifiques photos avec sa fiancée!

King Melrose, alias Sébastien Côté, commence l'année en lion!





Bébé, fiançailles et nouvelle maison

Le sympathique et talentueux chanteur avait de bonnes nouvelles pour ses fans lorsqu'il leur a souhaité ses voeux de bonne année. Eh oui, non seulement King Melrose a dévoilé qu'il était tout nouvellement fiancé à son amoureuse Sophie, mais il a aussi annoncé que sa belle et lui attendaient la cigogne pour 2021... en plus d'emménager ensemble dans une nouvelle maison!

Fiouuuuuf!

«Toute qu’une année !!!

Je vous en souhaite une superbe, remplie d’amour, de santé et d’espoir 🤍🤍🤍», dévoile le chanteur, publiant au passage un carrousel rempli de magnifiques photos aux côtés de son amoureuse.



Le chanteur avait demandé la main de sa blonde le 22 novembre dernier... et elle avait dit «OUIIIII»!







Instagram King Melrose



Tous nos voeux de bonheur au couple! On vous envoie beaucoup d'amour pour cette nouvelle année qui commence en force.



Instagram King Melrose

Instagram King Melrose



