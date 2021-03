La chanteuse Eli Rose est enceinte

Une bonne nouvelle à travers ce week-end pluvieux et déprimant...

La belle Eli Rose va bientôt connaître les joies de la maternité! Eh oui, c'est via Instagram que la chanteuse a annoncé la grande nouvelle à ses abonnés de sa toute première grossesse, dévoilant au passage un magnifique cliché de son ventre rebondi.

Enceinte de 18 semaines, l'auteure-compositrice et interprète (Révélation de l'année en 2020 à L'ADISQ) attend un petit prince pour le mois d'août:

«Iiiiiii je voulais attendre 20 semaines pile pour l’annoncer mais je suis trooooop excitée alors je dévoile mon grand secret au grand jour!! 🙆🏼‍♀️ Je vais être maman d’un petit garçon prévu au mois d’août!! 🐻💙 Je dois vous avouer que ce n’est pas une grossesse facile et que c’est pour ça que je n’ai pas été vraiment active dans les derniers mois, mais je suis convaincue que les maux de coeur valent la peine! 🥴😅 Une chance que j’ai mon amoureux @jeremie_saindon pour me nourrir de biscuits soda. ❤️😂 Demain 18 semaines. 🥰», dévoile-t-elle, visiblement comblée, via ses réseaux sociaux.





Tous nos voeux de bonheur à Eli et son amoureux Jérémie Saindon! Les tourtereaux se sont d'ailleurs fiancés en 2019.

«Il y a 3 ans jour pour jour je rencontrais cette personne qui allait chavirer mon univers. On s’est rencontré ici même au Alexandra Platz. Dès que je l’ai vu j’ai su que ma vie allait prendre un tournant et que je serais à jamais transformé parce qu’elle voit à l’intérieur de moi comme moi je vois à l’intérieur d’elle. Aujourd’hui on fait le grand saut. Et comme on sait si bien le faire on le fait entièrement. On aménage lundi dans notre première maison, Eli part en tournée vendredi et on s’est fiancé aujourd’hui !! 💍❤️✨ Je t’aime @itselirose tu es l’amour de ma vie!», confiait Jérémie.





C'est d'ailleurs l'amoureux d'Eli qui a réalisé ses derniers vidéoclips pour les chansons Alibi, Rebelle et Rebel (If I Lie).





Le tout premier album solo d'Eli Rose est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes.



